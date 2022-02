Toro, 3 gol presi su rimessa laterale! Juric: “Vuol dire che non sei sul pezzo”

Era già successo contro Sassuolo (ma con un'attenuante) e Venezia: anche ieri granata disattenti in fase difensiva

Alberto Giulini

"Abbiamo subìto di nuovo gol su fallo laterale ed è inaccettabile". Nelle parole di Ivan Juric dopo la sconfitta con il Cagliari c'è tutto il disappunto per il modo in cui è maturato il primo gol dei sardi. Errori grossolani in serie per i granata, sorpresi da una banale rimessa laterale di Dalbert, su cui Grassi si è avventato con troppa facilità trovando Bellanova tutto solo sul secondo palo.

L'INGENUITÀ - "Il primo gol è stata una roba veramente brutta, non esiste. La cosa altamente negativa di oggi è il gol preso su fallo laterale, dimostra un calo di concentrazione" ha sottolineato con decisione Juric. Ed è difficile dargli torto, specie perché i granata nel corso del campionato non avevano quasi mai commesso ingenuità di questo genere. Quello di ieri contro i sardi è invece il terzo gol subito dai granata sugli sviluppi di un fallo laterale nell'ultimo mese. Se contro il Sassuolo c'era l'attenuante della rimessa battuta molto più avanti del dovuto che poteva aver colto di sorpresa la squadra, lo stesso non si può dire delle reti contro Venezia e Cagliari. In occasione del gol di Crnigoj valso il 2-1, la rimessa battuta da Haps pochi secondi dopo l'inizio della ripresa ha colto di sorpresa tutti, con Aramu che è riuscito a incunearsi sul fondo e crossare in area, dove Crnigoj ha anticipato i difensori granata e fulminato Vanja. Contro il Cagliari è stato invece clamoroso il modo con cui Grassi e Bellanova hanno potuto imperversare indisturbati.

LA CONCENTRAZIONE - Subire gol in questo modo è evidentemente segno di una squadra che ha abbassato la soglia dell'attenzione, come del resto ha sottolineato Juric stesso nel post partita: "Ci vogliono concentrazione e umiltà, perché se prendi gol su rimessa laterale significa che non sei sul pezzo come dovresti e il calcio ormai si gioca molto su quello". Tuttavia è lo stesso Juric che ora deve riuscire a ridare una scossa ai granata, chiamati ora a ritrovare continuità nell'arco della stessa partita e concentrazione per interrompere il periodo negativo in cui è incappata la squadra nell'ultimo mese. I gol subiti su rimessa laterale altro non sono che un segnale del fatto che il calo della squadra è prima di tutto mentale e di concentrazione.