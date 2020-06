Toro, +6 sul Lecce ma nelle prossime quattro… Il confronto con le dirette concorrenti

Saranno due settimane di fuoco per il Torino. Arriva il primo stop della ripresa per la squadra di Moreno Longo che, dopo i quattro punti racimolati contro Parma e Udinese, cade alla Sardegna Arena sotto i colpi del Cagliari (4-2 il risultato finale in favore dei sardi). Un’occasione sprecata per Belotti e compagni, che nelle prossime due settimane dovranno affrontare un mini-ciclo di fuoco in cui far punti sarà molto complicato.

TORINO – Il calendario, infatti, parla chiaro: nelle prossime quattro partite il Torino dovrà affrontare Lazio, Juventus, Brescia e Inter. Due partite in casa (quelle contro Lazio e Brescia) e altrettante gare in trasferta (quelle contro Juve e Inter), in cui i granata dovranno sfidare nel giro di pochi giorni la prima, la seconda e la terza forza del campionato. Oggi come oggi, una previsione realistica può essere quella che vedrebbe il Torino portare a casa non più di tre punti. Un tour de force che non può lasciare indifferenti, specie in una fase delicata della stagione come quella attuale. I granata naturalmente proveranno a conquistare il maggior numero di punti a disposizione ma, vista la forza delle avversarie, una domanda sorge spontanea: tra quattro giornate, il Torino sarà ancora fuori dalla zona retrocessione come lo è oggi? Analizziamo per brevità solo il calendario di Genoa (la quartultima) e Lecce (la terzultima), pur considerando che sono presenti nel lotto delle squadre pericolanti anche Sampdoria e Udinese.

LECCE – La formazione di Liverani è reduce da due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus, ma è probabilmente la squadra tra quelle invischiate nella lotta per non retrocedere con il calendario più accessibile. La compagine pugliese, infatti, nelle prossime quattro partite affronterà la Sampdoria (in casa), il Sassuolo (fuori casa), la Lazio (in casa) ed il Cagliari (fuori casa). Avversari – almeno sulla carta – più abbordabili rispetto a quelli che affronterà il Torino, con la Lazio che è l’unica tra i prossimi avversari dei salentini ad occupare le zone nobili della classifica. Anche per la squadra di Liverani però non mancheranno le incognite: attenzione, in particolare, agli scontri diretti contro Sampdoria e Cagliari.

GENOA – Più complicato invece il calendario delle prossime due settimane del Genoa. La squadra di Davide Nicola dovrà fronteggiare la Juventus (in casa), l’Udinese, il Napoli (in casa) e la Spal (in casa). Due top club e due scontri diretti per la formazione rossoblu, reduce da un punto in due partite contro Parma e Brescia. Un confronto che almeno sulla carta vede il Torino sfavorito. I granata potranno però contare sui sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione: un dettaglio non indifferente, ma che da solo potrebbe non bastare.