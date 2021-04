Toro, Belotti ad Udine a caccia del gol: in campionato non segna da due mesi

L'ultimo sigillo il 6 febbraio contro l'Atalanta, quindi sei gare senza trovare il gol. In mezzo lo stop per il Covid e la rete con la Nazionale

Sono passati due mesi dall'ultimo gol di Andrea Belotti in Serie A. Era il 6 febbraio ed i granata, in campo a Bergamo contro l'Atalanta, conquistarono un punto rimontando l'iniziale 3-0 della Dea. Ad avviare la riscossa del Toro fu proprio il Gallo, che si fece parare un rigore da Gollini ma insaccò sulla ribattuta. Da allora Belotti, complice anche lo stop per Covid dell'ultimo periodo, non è più riuscito ad andare a segno.

IL DIGIUNO - Un digiuno lungo per un attaccante come il Gallo, che dal punto di vista realizzativo ha rallentato dopo un avvio di stagione esaltante. Nelle ultime quindici presenze disputate in Serie A, il capitano granata ha infatti trovato solamente due reti. Un bottino insolito per Belotti, unico attaccante in doppia cifra nel campionato italiano per il sesto anno di fila. Degli undici gol di quest'anno, il Gallo ne ha segnati solamente due nel girone di ritorno. Numeri che il nove granata vorrà migliorare al più presto. A partire dalla gara di sabato con l'Udinese, squadra cui Belotti ha già segnato sei reti in carriera. Ed è proprio contro i bianconeri che, nel girone d'andata, il Gallo ha trovato il centesimo sigillo con la maglia del Toro.

IL RIENTRO - Ha sicuramente influito, come detto in apertura, lo stop forzato per il Covid. Dati alla mano il Gallo ha dovuto saltare solamente la trasferta di Crotone, ma diciotto giorni senza mettere piede su un campo da calcio pesano come un macigno dal punto di vista della condizione. Nicola ha ritrovato dal 1' il suo capitano contro Sassuolo, Sampdoria e Juventus, gare in cui il nove granata ha risposto presente: nonostante i pochi allenamenti sulle spalle si è messo a disposizione e con grande generosità non si è risparmiato. Ma la condizione, per quanto in crescita, non poteva ancora essere delle migliori. Segno evidente è la sostituzione al 72' nel derby: se i granata rinunciano a Belotti in un contesto del genere è soltanto perché il Gallo non è ancora al 100%. Per il finale di stagione il Toro avrà però bisogno del suo centravanti: la salvezza passa anche dai suoi, a partire dalla gara di Udine.