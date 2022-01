Toro, Bremer annulla pure Vlahovic: priorità rinnovo di contratto

Il brasiliano è sempre più insuperabile, anche contro la Fiorentina non ha concesso nulla al miglior marcatore del campionato

Alberto Giulini

Anche Vlahovic, miglior marcatore del campionato, si è dovuto inchinare al cospetto di Bremer. Il brasiliano ha dominato ancora una volta, neutralizzando il nove viola con una facilità impressionante. Un'ulteriore conferma della crescita esponenziale del centrale granata, ormai da tempo tra i migliori centrali della Serie A.

GARANZIA - Bremer è ormai una vera e propria garanzia per Juric, che ha trovato nel brasiliano il perno di quella che attualmente è la terza miglior difesa del campionato (meglio del Toro solo Napoli ed Inter). Di partita in partita il giocatore sta continuando a confermarsi a livelli altissimi, attirando inevitabilmente le attenzioni delle grandi squadre italiane ed europee. Del resto Bremer primeggia sotto diversi punti di vista ed è naturale che squadre che giocano per traguardi importanti abbiano messo gli occhi su di lui. Contro la Fiorentina è stato il migliore per intercetti (5) e palloni recuperati (10, come Singo e Terracciano). E nell'arco dei novanta minuti ha commesso un solo fallo, segno di come sia riuscito ad arginare Vlahovic senza dover ricorrere alle maniere forti.

RINNOVO - Parlando di Bremer, non si può non affrontare il tema del rinnovo del contratto del brasiliano, attualmente in scadenza nel giugno del 2023. Ormai è evidente a tutti come questo sia un tema di urgenza impellente per il presente e il futuro del club. "Gleison sa quello che il Toro significa per lui: presto rinnoveremo, ci sono tutte le condizioni" aveva detto nelle scorse settimane il presidente Cairo. Dopo le parole bisognerà ora passare ai fatti ed alle firme, per guardare al futuro con più serenità ed arrivare al mercato estivo con maggiore forza contrattuale. Di partita in partita Bremer sta infatti continuando a cancellare dal campo i centravanti avversari, facendo sempre più parlare di sé ed attirando inevitabilmente le attenzioni delle migliori squadre italiane ed europee. Un contratto più lungo permetterebbe al Toro sia di trattenere Bremer senza il rischio di perderlo a zero, sia di incassare una cifra più elevata in caso di cessione: considerando età, doti e costanza di rendimento di Gleison, non è certo un'eresia valutarlo anche di più di 20 milioni.

PLUSVALENZA - Cairo e Vagnati hanno escluso una partenza già nel mercato di gennaio, ma è facile immaginare che in estate diverse squadre busseranno alla porta dei granata. Ed il rischio, con l'attuale contratto in scadenza nel 2023, è dover cedere Bremer a prezzi contenuti. Proprio per questo sarà importante trovare un accordo al più presto, per tutelarsi anche in caso di una possibile partenza. Con il rinnovo i granata potrebbero infatti chiedere una cifra importante, che permetterebbe di sistemare i bilanci (in difficoltà per tanti club con la pandemia) e metterebbe a disposizione risorse da reinvestire. Il rinnovo dev'essere quindi una priorità assoluta, mentre Juric continua a godersi un giocatore sempre più decisivo: anche l'esame Vlahovic è stato superato a pieni voti.