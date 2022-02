Toro, Buongiorno e la maglia tolta all’uscita dal campo: l’episodio fa discutere

Il difensore al momento della sostituzione sembra cercare il cartellino giallo che farebbe scattare la squalifica. Rapuano non ammonisce e sui social i tifosi stigmatizzano il comportamento

Redazione Toro News

Episodio strano al minuto 52 di Udinese-Torino. Un Alessandro Buongiorno che fin da prima della partita si sapeva non essere al meglio per un acciacco muscolare (ma fin lì autore di una buona prestazione) viene richiamato in panchina per far posto a Pobega ed il centrale granata, mentre esce dal campo, si toglie la maglietta. Il gesto del classe 1999 è stato interpretato da molti come una mossa motivata dalla diffida pendente su Buongiorno, che secondo l'opinione che va per la maggiore avrebbe cercato di farsi ammonire. Un'idea che sicuramente è giustificata dal fatto che Buongiorno ha mimato il gesto del cartellino al momento di lasciare il campo.

VENEZIA E POI DERBY - Al prossimo turno i granata dovranno infatti fare i conti con il Venezia e la gara successiva sarà invece il derby contro la Juventus, un appuntamento sicuramente molto sentito per un giocatore cresciuto con addosso la maglia granata come Buongiorno. L'arbitro Rapuano tuttavia non ha ammonito il giocatore granata, che poi è sembrato visibilmente stizzito al momento di sedersi in panchina, discutendo anche con Karol Linetty. Il gesto di Buongiorno sta facendo molto discutere sui social: alcuni tifosi granata stigmatizzano il gesto, ritenendolo inutile e anzi poco elegante.

IL PRECEDENTE - Un episodio con un cartellino giallo "volontario" era successo nella Champions League del 2019, quando Sergio Ramos ammise di essersi fatto ammonire apposta nel match di andata degli ottavi di finale contro l'Ajax per scontare la squalifica nel match di ritorno ritenendolo una formalità. Ramos però fu beffato due volte: gli olandesi infatti vinsero 4-1 ed eliminarono il Real, e il difensore si prese non una ma due giornate di squalifica per comportamento antisportivo. L'episodio accadde ovviamente in contesto internazionale e non italiano, ma vedremo se il Giudice Sportivo riterrà di adottare misure simili o meno.