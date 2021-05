Toro, Buongiorno ricorda la salvezza sui social: “Raggiunta grazie allo spirito di squadra”

Il difensore granata ha postato una foto sul suo profilo Instagram ricordando la serata all'Olimpico di Roma

La stagione è finita e il Torino si è salvato con una giornata di anticipo. Alessandro Buongiorno ha ricordato tramite un posto sul suo profilo Instagram il momento in cui la squadra guidata da Davide Nicola ha conquistato la salvezza matematica con il punto guadagnato nel match di recupero allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi. "Nella mia testa c’è la serata di Roma: la festa finale, gli abbracci, la gioia di una salvezza sofferta ma raggiunta grazie ad un enorme spirito di squadra. È stata una stagione lunga e piena di emozioni in cui ho avuto la fortuna di sfidare grandi campioni e giocare in stadi fantastici. San Siro, l’Olimpico, il Maradona" ha scritto il difensora granata. "Ho imparato tanto, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato fiducia - ha poi concluso il numero 99 -. Voglio continuare a ripagarla, in campo. Con serietà e massimo impegno. Sempre Forza Toro."