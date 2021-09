Domani pomeriggio, calcio d'inizio ore 15, il Torino ritorna in campo dopo lo stop per la nazionali, e lo farà sfidando la Salernitana tra le mura amiche. Per i granata sarà l'occasione per muovere la classifica, dopo due sconfitte nelle prime due uscite. Per la sfida dello stadio Olimpico "Grande Torino", il tecnico Ivan Juric non ha intenzione di modificare il suo modulo di base: anche contro i campani sarà infatti 3-4-2-1, ma resistono ancora diversi dubbi leciti di formazione.