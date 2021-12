Toro, con gli xPts saresti settimo: Juric deve colmare lo scollamento tra prestazione e risultati

Secondo il modello degli expected points il Torino sarebbe settimo in classifica, a lottare per le posizioni europee

L'analisi dei dati sta diventando sempre più importante nel calcio moderno. E anche se i numeri non possono spiegare del tutto uno sport complesso come il calcio, possono aiutare a comprendere ciò che si vede in campo. Uno dei modelli più immediati per verificare lo scarto tra prestazioni e risultati ottenuti da una squadra è quello degli expected goals, che calcolano la qualità delle occasioni create e subite nel corso di una partita. Secondo il modello di Understat.com, il Torino ha totalizzato 26.05 xG (a fronte dei 23 effettivamente realizzati) e ha concesso 18.65 xGA, numero in linea con i 19 gol effettivamente subiti nel corso del girone d'andata. Sulla base di questi numeri, è sorprendente vedere come cambierebbe la classifica con gli expected points: il Torino sarebbe settimo in classifica con 30.02 punti.