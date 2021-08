Toro, con Mariani il bilancio è positivo: ma l’ultimo Fiorentina-Torino…

Undici vittorie e due cinquine con Mariani direttore di gara: sarà il secondo Fiorentina-Torino della sua carriera

Undici vittorie, due pareggi e sette sconfitte: è questo il bilancio collezionato dal Torino con Mariani come direttore di gara. Sono quindi ben 20 gli incroci tra l'arbitro di Aprilia (che ha diretto soltanto l'Empoli più volte) e il Torino: l'ultimo risale al 17 marzo, in occasione dell'incredibile rimonta contro il Sassuolo dallo 0-2 al 3-2. Prima ancora, Mariani fu arbitro di un altro Fiorentina-Torino terminato 2-0 per la viola grazie all'autorete di Lyanco e al gol di Patrick Cutrone. Un precedente sfortunato, insomma.

Mariani ha anche assistito a due cinquine granata, rifilate in casa al Cagliari e in trasferta all'Udinese. La prima è quella del 30 aprile 2016 alla Dacia Arena di Udine: in rete Martinez con una doppietta, Belotti, Jansson e Acquah. Nella stagione successiva, con Mihajlovic in panchina, il Toro replicò contro il Cagliari a novembre con le reti di Baselli, Benassi, Ljajic e doppietta di Belotti.