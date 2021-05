Toro, con Orsato 4 vittorie su 22 incontri in Serie A

Quarta designazione stagionale: una vittoria e due sconfitte finora

Spezia-Torino , valida per la 37ª giornata di Serie A e in programma sabato 15 maggio alle ore 15:00, sarà diretta da Daniele Orsato , arbitro della sezione di Schio. In questa stagione ha già diretto Juventus-Torino- 2-1, Cagliari-Torino 0-1 e la più recente Sampdoria-Torino, terminata 1-0.

I PRECEDENTI - Sono in tutto 4 i successi in Serie A ottenuti dal Toro con l'arbitro Orsato a dirigere, su 22 partite disputate (con 7 pareggi e 11 sconfitte a completare il bilancio). La vittoria più recente è appunto l'importissimo successo granata di questa stagione a Cagliari, avvenuto alla 23ª giornata, grazie a una rete di Bremer. Il primo incontro tra il Torino e il fischietto veneto è datato 27 maggio 2007 (Inter-Torino 3-0). Un solo confronto in Coppia Italia, contro il Livorno (Toro sconfitto 2-0) mentre due i precedenti in Serie B: Piacenza-Torino 0-0 e la semifinale di ritorno dei playoff del 2010 vinta dai granata in trasferta sul Sassuolo per 1-2.