Toro, Falque al Genoa fino al termine del campionato: ma il Grifone lo riscatterà?

Il campionato si avvicina. Una quindicina di giorni e il Torino tornerà in campo contro il Parma per inaugurare l’ultimo terzo della stagione. Il 30 giugno, però, sarebbe dovuta terminare l’originaria stagione, quella senza il Coronavirus. Proprio a fine giugno i contratti sarebbero dovuti scadere, così come i prestiti annuali con conseguente pagamento o meno del riscatto. È obbligatorio utilizzare ancora il condizionale, perché non si sa come la Federazione modificherà il regolamento a riguardo. Si andrà certamente nella direzione del prolungamento dei contratti in scadenza e dei prestiti su base annuale con conseguente slittamento degli eventuali pagamenti dei riscatti, ma i dettagli Gabriele Gravina e il suo staff dovranno renderli ufficiali nei prossimi giorni. Urgono, tuttavia, delle decisioni certe considerata l’imminente ripresa. Il discorso serve per introdurre un tema tanto caro sotto la Mole, quello inerente Iago Falque.

PRESTITO SOTTO LA LANTERNA – L’attaccante spagnolo è tornato a gennaio in prestito al Genoa e il Grifone potrà esercitare il riscatto per una cifra di 8 milioni al termine della stagione. Come evidenziato nella premessa, il nuovo regolamento che la Figc stilerà farà concludere il campionato a Falque nella città portuale e quindi a distanza sfiderà il Torino per rimanere in Serie A (QUI LE SUE DICHIARAZIONI). Poi, però, rispetto ad un futuro a più larghe vedute non si hanno certezze. In primo luogo perché spetterà al Genoa decidere se riscattare l’attaccante. La scelta è strettamente vincolata ad una serie di fattori, primo fra tutti la permanenza o meno dei rossoblù nella massima serie e poi dal rendimento di Falque nell’ultimo scorcio della stagione dopo mesi travagliati e complicati, vissuti più in infermeria che nel rettangolo verde.

SCONTRO DIRETTO – Falque, perciò, sarà un avversario e non un’arma in più nello sprint finale. È utile ribadirlo considerato che in tanti in queste ore si interrogano sul futuro di chi è in prestito e dovrebbe tornare alla base il 1° luglio oppure essere ceduto definitivamente con il saldo del riscatto. Tra l’altro, il 16 luglio alle 19.30 allo stadio “Grande Torino” ci sarà lo scontro diretto tra granata e Falque. Come detto, il 30enne spagnolo di Vigo ha faticato notevolmente negli ultimi mesi. Appena sette le presenze complessive nella stagione interrotta bruscamente ad inizio marzo, di cui una con la Primavera granata. Con il Genoa soltanto 32 minuti il 23 febbraio contro la Lazio. Starà a lui farsi confermare dal Grifone e capire il suo futuro, che almeno fino al termine del campionato 2019/2020 sarà sotto la Lanterna, in attesa di una parola ufficiale della Figc.