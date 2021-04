Toro, giorno di riposo per la squadra: domani la ripresa

Niente allenamento per i ragazzi di Nicola, nel pomeriggio in campo il Torino eSports

Dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli, il Toro oggi non si allenerà. Come di consueto quando c'è una settimana piena a disposizione per preparare la gara successiva, la squadra potrà approfittare di un giorno di riposo per ricaricare le batterie in vista del Parma (lunedì 3 maggio alle 20.45). Nel pomeriggio scenderà invece in campo la squadra eSports di Pes: i granata si giocheranno ai playoff l'accesso alle finali scudetto.