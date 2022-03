Toro, quanti infortuni muscolari: granata tra i più colpiti in A, l’elenco

Dodici i giocatori a cui Juric ha dovuto rinunciare nel corso dell'attuale campionato, con le scelte del tecnico inevitabilmente limitate

Alberto Giulini

Quello rimediato da Sanabria, fermatosi per un problema al polpaccio, è solo l'ultimo di una lunga serie di infortuni muscolari che hanno colpito i granata. Da questo punto di vista il Toro è infatti tra le società che hanno accusato più problemi fisici di questo genere. Secondo i dati di Transfermarkt, che raccoglie tutte le informazioni relative agli infortuni occorsi ai giocatori delle varie società, solamente Juventus (23), Genoa (23) e Napoli (17) hanno dovuto fare i conti con più problemi muscolari.

GLI INFORTUNI - Escludendo dal conto gli affaticamenti e le mere assenze ascrivibili più che altro alla precauzione, sono 15 i problemi muscolari accusati da giocatori granata. Numeri non da poco che hanno finito per limitare le scelte di Juric, che non ha quasi mai potuto fare affidamento sulla rosa al completo ed ha invece dovuto fare i conti con un'infermeria che da inizio stagione non è mai stata vuota. Basti pensare a Belotti, che soltanto nelle ultime settimane sta ritrovando continuità e minutaggio dopo la lesione muscolare rimediata a novembre contro la Roma.

DODICI GIOCATORI - Tra i giocatori più frenati dai problemi muscolari spicca Verdi - ora alla Salernitana - costretto a fermarsi per tre volte ed assente per svariate settimane. Ma lo storico degli infortuni è lungo: da Ansaldi a Praet, passando per Brekalo, Pjaca, Rodriguez, Berisha, Djidji, Izzo, Kone e i già citati Belotti, Verdi e Sanabria. Il totale dei giocatori colpiti da noie muscolari ammonta a dodici, un numero elevato che ha inevitabilmente influito sul rendimento della squadra, privata in alcune circostanze anche di giocatori fondamentali per il tecnico.

LA MOTIVAZIONE - Sul tema dei troppi problemi fisici si era espresso a fine settembre anche Juric. "Il calcio è molto logico sugli infortuni - aveva detto il tecnico alla vigilia della trasferta di Venezia -. Se prendi un giocatore l'ultimo giorno di mercato, non sai quello che ha fatto e cambia metodo di allenamento ci sta. Se qualcuno ha problemi fisici cronici metto in preventivo che possa succedere". Parole che in parte possono servire a spiegare il perché dei troppi malanni muscolari dei granata, dato che diversi elementi hanno dimostrato nel corso degli anni di essere più propensi a noie fisiche. Un aspetto su cui il Toro dovrà interrogarsi soprattutto in vista della prossima stagione, considerando quanto gli infortuni si siano rivelati un fattore importante che ha condizionato il campionato granata.

L'ELENCO DEGLI INFORTUNI MUSCOLARI DEL TORO

Berisha: problema al flessore sinistro (2 partite saltate)

Izzo: problema al polpaccio (4 partite)

Djidji: lesione all'adduttore destro (3 partite), edema alla coscia sinistra (1 partita)

Rodriguez: lesione al bicipite femorale (3 partite)

Ansaldi: distrazione bicipite femorale (6 partite)

Praet: distrazione bicipite femorale (4 partite)

Verdi: affaticamento muscolare (2 partite), lesione al bicipite femorale (3 partite), elongazione al bicipite femorale (7 partite)

Pjaca: distrazione al polpaccio (6 partite)

Kone: fastidio ai flessori (2 partite)

Brekalo: distrazione al polpaccio (2 partite)

Belotti: lesione di secondo grado al bicipite femorale (9 partite)

Sanabria: lesione al polpaccio (1 partita - ancora infortunato)