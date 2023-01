Toro, i convocati per la Salernitana: c’è Singo. Out Aina, Ilkahn e Pellegri

Ivan Juric ha deciso di convocare 23 calciatori per il match che tra poche ore andrà in scena allo stadio Arechi tra la Salernitana e il Torino (calcio d'inizio alle ore 12:30). Dopo la squalifica che non gli ha permesso di essere in campo con il Verona, torna a disposizione del tecnico granata Buongiorno. Come già preannunciato da Juri ieri in conferenza, anche Singo è tornato dopo la lesione al bicipite femorale. Ancora ai box Aina (lesione miotendinea al bicipite femorale), Ilkhan (problema alla caviglia) e Pellegri (lesione al bicipite femorale). Non figurano in lista infine Edera e Garbett.