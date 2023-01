Juric pre Salernitana-Torino: “Dobbiamo lavorare per avere un obiettivo forte”

Vigilia di Salernitana-Torino, è il momento della conferenza stampa di Ivan Juric. Il tecnico è atteso nella Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino per presentare la trasferta in terra campana.

9.05 - Ecco Juric, via alla conferenza.

“Per Aina e Pellegri ci vuole tempo. Singo sarà convocato. Ora vedremo come reintrodurlo nel ritmo partita”.

Tre partite in una settimana, questo inciderà nelle scelte?

“Alcuni giocatori si sono allenati poco, altri so che fanno fatica a recuperare velocemente. Ci devo pensare. Domani non dovrei fare troppi cambi, ma poi bisogna ragionare per Milano. Oggi vediamo un po’. Sicuramente qualcosa cambierò. Speriamo di indovinarlo”.