Toro, i convocati per l’Udinese: assente Zaza. Ci sono Djidji, Buongiorno e Pjaca

La lista dei convocati granata in vista della partita di questo pomeriggio alle 18 contro i friulani

Sono 24 i giocatori convocati da Ivan Juric per la partita di oggi pomeriggio contro l'Udinese, in programma alle ore 18 alla Dacia Arena. Per la sfida con i bianconeri, il tecnico granata dovrà fare a meno dello squalificato Gleison Bremer e degli infortunati Belotti, Edera e Fares. Si è aggiunto a questi anche Simone Zaza a causa di una lombalgia acuta. Hanno recuperato dai rispettivi problemi fisici e dunque saranno a disposizione di Juric Pjaca, Djidji e Buongiorno. Prima convocazione per i nuovi acquisti Ricci, Pellegri e Seck.