Toro, il bollettino medico: solo terapie per Bremer e Kone

Sulla via del recupero il brasiliano, fermo per una contusione alla caviglia

Doppia seduta per il Toro, al lavoro mattina e pomeriggio al Mulin da Coi di Santa Cristina. Non hanno lavorato con i compagni Gleison Bremer e Ben Kone. Il primo, sulla via del recupero, aveva accusato una contusione alla caviglia, ma già oggi si vedeva camminare senza troppi problemi. Di natura muscolare il problema di Ben Kone, che la scorsa settimana ha accusato una distrazione alla coscia.