Toro, il cronoprogramma del Robaldo: impianto al completo entro il 4 maggio 2025

Ieri, sabato 4 maggio, è stato un giorno molto importante per il Torino FC. A rendere speciale la giornata non è stato solo il settantacinquesimo anniversario della tragedia di Superga, ma anche l'inaugurazione di un campo da gioco al Robaldo, il futuro centro sportivo per le giovanili granata. Come detto dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo nella giornata di ieri: "Finalmente riusciamo ad entrare sul terreno di gioco e lo facciamo con lo spirito di chi in questo progetto ha sempre creduto. L'obiettivo era quello di inaugurare un campo oggi, giornata molto importante per il Torino e per tutta la città."