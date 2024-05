Lo Russo: “Robaldo? Entro il 4 maggio del 2025 l’intero centro sarà completato”

Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha parlato a margine dell'inaugurazione del campo 3 del Robaldo: "Quando saranno ultimati i lavori al Robaldo? L'obiettivo era quello di inaugurare un campo oggi, giornata molto importante per il Torino e per tutta la città. Gli altri campi sono i realizzazione e verranno completati entro il 30 giugno. Stiamo perfettamente rispettando il programma e come avevamo detto quando era stato presentato il Robaldo entro il 4 maggio del 2025 l'intero centro sarà completato e potremo inaugurarlo tutti quanti".

Lo Russo poi continua: "Finalmente riusciamo ad entrare sul terreno di gioco e lo facciamo con lo spirito di chi in questo progetto ha sempre creduto. Gli ostacoli burocratici sono stati molti, dal primo giorno in cui noi siamo entrati in carica abbiamo lavorato per questo progetto e ce l'abbiamo fatta. Sono molto contento di essere qui oggi, è un grande successo ed è l'inizio di una nuova fase di relazione con il Torino. Il Torino è patrimonio della nostra città e sono molto contento che oggi 4 maggio si possa inaugurare questo campo".