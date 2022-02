Toro, il debuttante Ricci soddisfatto sui social. E Juric: “Sta capendo cosa deve fare”

Il centrocampista arrivato a gennaio dall'Empoli ieri pomeriggio ha esordito in campionato con la maglia granata

La gara contro il Cagliari di domenica 27 febbraio 2022 è stata l’occasione dell’esordio con la maglia granata per Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 è arrivato a Torino in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli: ai toscani sono andati nell'immediato 2 milioni per il prestito, ai quali bisognerà sommare 8,5 milioni di euro per il riscatto. Al minuto 85' della partita con il Cagliari il calciatore ex Empoli è subentrato al posto di Sasa Lukic: sul suo profilo Instagram tramite un post, Ricci ha espresso la sua soddisfazione dopo aver disputato i suoi primi minuti in campionato con la maglia numero 28. Nonostante sia arrivato da un mese a Torino, il centrocampista non aveva ancora collezionato minuti in Serie A: nel postpartita però non sono mancati i complimenti da Ivan Juric. "Lui è dentro la squadra tranquillamente, ma gioco a due centrocampisti, c’è Lukic che sta facendo bene e Ricci deve conquistarsi il posto. Ma sta lavorando bene, è intelligente, non subirà in modo negativo le mie scelte e sta capendo cosa deve fare”. Parole che trovano riscontro nel comportamento del giocatore, il quale in ogni caso ha le carte in regola per trovare più spazio in questo Toro.