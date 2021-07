Toro, il primo allenamento di Juric: si inizia subito a correre

Riscaldamento con il pallone e primi giri di corsa: l'era Juric si apre anche sul campo

Dopo i primi due giorni dedicati a tamponi, test mediche e vaccini, questa mattina il Toro è sceso in campo per il primo allenamento diretto da Ivan Juric. Un allenamento cui non hanno ancora potuto assistere i tifosi: manca un protocollo che lo permetta, così le porte del Filadelfia sono rimaste chiuse. Prima apparizione per il tecnico con la divisa del Toro, per i giocatori esercizi di riscaldamento con il pallone e l'inizio di lavori atletici con i tradizionali giri di corsa del campo.