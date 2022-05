Toro, il ritiro estivo in Austria sarà diviso in due fasi: ecco le località prescelte

Raduno il 1° luglio a Torino, poi la partenza per l'Austria

Terminata la stagione 2021/2022, il Torino sta già pensando alla prossima, a partire dal ritiro precampionato, che sarà diviso in due fasi. I granata dovrebbero radunarsi a Torino il 1° luglio e poi, dopo alcuni giorni di lavoro, partire per l'Austria, più precisamente per Bad Leonfelden, località dove si svolgerà la prima fase del ritiro, prima di spostarsi a Waidring, per la seconda fase. Il programma estivo comunque è ancora da ufficializzare, ma le due località sono confermate.