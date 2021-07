Toro, il River Plate celebra la seconda maglia: “Nostri colori uniti per sempre”

Dopo la presentazione delle divise del Torino, anche la società argentina, sui propri canali social, onora l'amicizia che c'è tra i due club

"I nostri colori uniti per sempre" accompagnato dall'hashtag "#eternaAmicizia", recita un tweet del River Plate che commenta la seconda maglia del Torino. Divisa bianca con banda diagonale granata proprio per onorare il rapporto tra il club piemontese e quello argentino. La seconda maglia del Toro è stata svelata quest'oggi attraverso i canali social della società (leggi qui) e anche la squadra di Buenos Aires ha deciso di celebrarla sul proprio account Twitter. Il Torino aveva infatti presentato così la divisa di trasferta: "Una celebrazione dell’amicizia che ci legherà per sempre con il River Plate".