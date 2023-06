Sono quattro i giocatori del Torino che nella giornata di oggi sono scesi in campo per rappresentare i rispettivi Paesi. Non per tutti è stata una giornata memorabile mentre per altri questo periodo delle Nazionali rappresenta il momento giusto per raccogliere qualche soddisfazione al termine della stagione. Vediamo come sono andate le partite di Singo, Gineitis, Berisha e Zima.