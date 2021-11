Toro in numeri: per Ansaldi poche presenze ma tanta sostanza

Ansaldi ha messo a referto un assist ogni 113’: il problema del minutaggio rimane, ma quando c’è, l’argentino è decisivo

CREAZIONE - L'esterno originario di Rosario, poi, è primo anche nella classifica delle "Goal Creating Actions", che segnalano le due azioni immediatamente precedenti ad un gol della squadra: Ansaldi totalizza un dato di 1,07 ogni 90', meglio di qualsiasi altro giocatore del Toro. Insomma, la presenza in campo dell'ex Inter e Atletico Madrid è un vero e proprio toccasana per la produzione offensiva granata: merito anche di Juric che, a prescindere dagli infortuni, ha saputo gestirlo per farlo rendere al massimo.