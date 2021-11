Toro in numeri: Praet è troppo importante, deve trovare continuità

Pochi minuti disputati, tanto talento: Praet può essere il fulcro del gioco offensivo granata, ma deve trovare la continuità che gli manca

A guardare i numeri di Dennis Praet viene da chiedersi dove sarebbe il Toro se Juric avesse avuto il belga sempre a disposizione. In soli 315 minuti disputati (l'equivalente di tre partite e mezzo) il trequartista granata ha già messo a referto un gol e un assist: ogni 90' minuti con Praet in campo, quindi si sono tradotti in 0,57 contribuzioni. Praet ha risposto subito presente: gli si chiedeva un'iniezione di qualità sulla trequarti e i dati sugli expected assist lo vedono in testa alla classifica dei giocatori granata (1,6 xA) nonostante un minutaggio sensibilmente inferiore rispetto a Lukic e Brekalo che lo seguono in graduatoria.