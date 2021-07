Toro, Juric alza i ritmi e chiede concretezza: “Se non facciamo gol è inutile”

In gruppo con i compagni Karol Linetty, si fermano invece Lukic e Lyanco

Alberto Giulini

Ivan Juric torna ad alzare la voce ed il ritmo: al settimo giorno di ritiro l'intensità è sempre più alle stelle. Corsa a secco finora se n'è vista poca, giusto un paio di pomeriggi dopo il lavoro sul campo. Ma lo staff tecnico ha comunque messo sotto torchio la squadra anche con il pallone.

LA CONCRETEZZA - La mattinata di oggi si è aperta con un'ora abbondante di lavoro in palestra, prima del trasferimento sul campo per i consueti lavori tattici. Le parole chiave sono sempre le stesse: verticalità, pressing e baricentro altissimo. Ma Juric ha iniziato ad insistere sempre più sulla concretezza. "Se non facciamo gol non serve a niente" l'ammonizione del tecnico, che ha rimproverato ai suoi qualche errore di troppo sotto porta. Quindi l'invito a mantenere alta la concentrazione e soprattutto un ritmo sempre più elevato.

DOPPIO LAVORO - Stesse indicazioni ripetute anche nel pomeriggio, quando la parte finale dell'allenamento è stata incentrata su partitelle a sette in un campo di quaranta metri. Ritmo come sempre alle stelle, anche per la squadra che in quel momento non giocava. Per i sei giocatori di movimento non impegnati nella partitella, combinazioni e conclusioni, quindi un allungo di cinquanta metri per mettere benzina nelle gambe. Ripetizioni continue e vietato sgarrare, al minimo rallentamento è subito arrivato il richiamo di uno Juric che teneva sotto osservazione tutti i giocatori in campo. "Che cos'è questa cosa? Si corre fino a centrocampo" il rimprovero a chi si era fermato giusto un paio di metri prima della riga bianca, a conferma di una maniacale attenzione per i dettagli.

GLI ASSENTI - Alcune novità anche per quanto riguarda le assenze: il nuovo arrivato Dennis Stojkovic ha alternato un programma personalizzato ad alcuni lavori con la squadra. Nicola Rauti, dopo la contusione al ginocchio rimediata in amichevole, ha ripreso a correre senza mostrare troppi problemi. Non hanno lavorato in campo Ben Kone (distrazione alla coscia), Sasa Lukic (affaticamento agli adduttori della coscia sinistra), Karamoko e nel pomeriggio nemmeno Lyanco. Iago Falque non si è ancora aggregato al gruppo: lo spagnolo sta lavorando precauzionalmente a parte dopo un'annata ricca di problemi muscolari, aumentando gradualmente i carichi di giorno in giorno. Si è invece aggregato a pieno regime Karol Linetty.