Toro, Juric cerca nuovi leader: “Gerarchie capovolte, c’è ricambio generazionale”

Il tecnico si gode la crescita di Mandragora e aspetta nuovi riferimenti: "A Verona siamo arrivati, ne abbiamo tagliati un po' e ne abbiamo presi 16. Qui è diverso"

NUOVI LEADER - Tra i giocatori che si stanno affermando c'è sicuramente Rolando Mandragora , che fin dal suo arrivo in granata ha mostrato subito un grande carisma. In assenza di Belotti il centrocampista ha già indossato in più di un'occasione la fascia di capitano e ieri Juric ha voluto ribadire come sia uno dei leader emergenti nel nuovo Toro: "Mandragora è uno che riesce a dire le parole giuste". Al suo fianco dovranno però aggiungersi altri giocatori, figure che fino a questo momento non sono ancora emerse ma dovranno riuscire a ritagliarsi uno spazio importante all'interno dello spogliatoio: "I nuovi leader devono ancora nascere, molti giocatori che oggi giocano sono un po' silenziosi e ancora non si sentono in grado di comandare, di trasmettere".

IL RICAMBIO - A frenare questo processo è la presenza in rosa di quei giocatori che nel recente passato hanno avuto un peso importante in squadra. "A Verona siamo arrivati, ne abbiamo tagliati un po' e ne abbiamo presi 16. Qui è diverso, siamo ancora in fase di costruzione" ha spiegato Juric. Il ricambio generazionale - come l'ha definito il tecnico - è pienamente in atto, ma è in parte rallentato dal mancato repulisti, con la conseguente presenza in rosa dei riferimenti del passato. Si pensi ad esempio a giocatori come Baselli e Rincon, elementi centrali all'interno dello spogliatoio nelle ultime stagioni che stanno giocando con il contagocce. E così in campo si fa talvolta sentire la mancanza di maturità. "Perché magari chi gioca ora in passato non contava molto come peso specifico nello spogliatoio" ha provato a spiegare Juric. Quel che è certo, intanto, è che dovranno emergere nuovi leader per il nuovo corso granata.