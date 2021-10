Toro, Juric indica la via: “Ora servono punti, ma sempre attraverso il gioco”

Il tecnico molto deciso alla vigilia: servono i risultati e contro il Genoa bisogna vincere, ma "nel calcio sono i progressi che portano i punti"

Alberto Giulini

Nemmeno Juric lo ha voluto nascondere: contro il Genoa il Toro ha bisogno dei tre punti. Il tecnico è stato diretto come ha abituato in questi primi mesi sulla panchina granata ed ha espresso il concetto senza troppi giri di parole: "Devono arrivare i punti. Siamo carichi e rabbiosi, consapevoli che è un peccato lasciare punti per strada e quindi consapevoli che dovremo vincere. Dovremo arrivare al campo con la giusta mentalità".

I PUNTI - Niente alibi, dunque. Il Toro ha fin qui mostrato netti passi avanti sul piano del gioco ma questo non può bastare per ritenersi soddisfatti. Otto punti in altrettante partite stanno infatti stretti ai granata, che hanno steccato partita solamente a Firenze ma al tempo stesso hanno pagato poca concretezza e qualche errore difensivo di troppo (pur avendo la terza miglior difesa del campionato). Serve una svolta, dunque: contro un Genoa in difficoltà ed attualmente terzultimo non strappare l'intera posta in palio sarebbe una prima picconata al progetto.

IL GIOCO - La crescita in classifica dovrà però accompagnarsi ad un costante miglioramento anche sul piano del gioco. Due aspetti che - a detta di Juric - vanno di pari passo. "Nel calcio sono i progressi nel gioco che portano i punti" ha ribadito in modo deciso il tecnico a chi gli chiedeva se in determinate circostanze non fosse preferibile accontentarsi del risultato anche a discapito del gioco. "Se non si vince poi le belle prestazioni si dimenticano e diventa un problema. Che dobbiamo fare punti è sicuro, ma attraverso il gioco" ha concluso Juric, spiegando in modo molto deciso il suo pensiero. La partita contro il Genoa dirà di certo qualcosa in più.