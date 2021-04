Toro-Juve, il Derby degli episodi: De Ligt-Belotti l’ultimo di una lunga serie

Il rigore non concesso al Torino nel corso dell'ottavo minuto del Derby della Mole, ha riacceso polemiche che nella storia recente della stracittadina torinese sono state molto frequenti. Il contatto tra De Ligt e Belotti, infatti, è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi arbitrali controversi giudicati a sfavore del Torino nel Derby: ripercorriamoli in ordine di tempo.

Il primo Derby dell'era Cairo è datato 30 settembre 2007. Equilibrio, 0-0 prima di un epilogo che si è ripetuto molte volte nel recente passato: al 94' fu Trezeguet - partito in posizione di offside - a sbloccare l'incontro con il gol decisivo. L'arbitro Rocchi non annullò la rete a causa della deviazione di Dellafiore, che venne giudicata come una giocata in grado di sanare la posizione del numero 17 bianconero.