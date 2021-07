Toro, la giornata a Santa Cristina: lavoro specifico tra palestra e piscina

Granata agli ordini di Juric per una sessione mattutina dopo l'amichevole con l'Al Fateh

Dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Al Fateh, continua il ritiro del Torino a Santa Cristina. I granata si alleneranno questa mattina: prevista una sessione di lavoro specifico prima in palestra, poi in piscina. In campo, invece, i giocatori non impiegati nel terzo test stagionale: in particolare Sanabria, assente a scopo precauzionale a causa dei postumi di una contusione alla schiena.