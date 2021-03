Toro, la giornata: continua la preparazione in vista del derby contro la Juve

La Giornata / Continua la preparazione in vista del derby di sabato prossimo contro la Juventus all'Olimpico Grande Torino

Dopo la doppia seduta di allenamento di ieri, i granata scendono nuovamente in campo oggi al Filadelfia. In programma una seduta di allenamento per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo all'Olimpico Grande Torino contro la Juventus di Andrea Pirlo. Ancora assente Nicolas Nkoulou alle prese con il covid e gli otto Nazionali Lukic, Rodriguez, Vojvoda, Ujakni, Gojak, Belotti, Sirigu e Mandragora.