Toro, la giornata: i granata al Filadelfia per la ripresa degli allenamenti

La Giornata / Di nuovo in campo gli uomini di Nicola per la preparazione al rush finale in stagione

Redazione Toro News

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Nicola, il Toro torna in campo al Filadeflia. Il tecnico granata dovrà fare a meno di Nkoulou, ancora positivo al covid, e degli otto giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Belotti, Mandragora, Sirigu (Italia), Gojak (Bosnia), Lukic (Serbia), Rodriguez (Svizzera), Ujkani e Vojvoda (kosovo). Nicola approfitterà di queste due settimane per una mini-preparazione in vista delle ultime dieci giornate di campionato. Lo testimonia il doppio appuntamento previsto per la giornata di domani.