Toro, la giornata: seduta di allenamento mattutina al Filadelfia per i granata

La giornata / I granata al Filadelfia per preparare al meglio la partita con l'Udinese

Belotti e compagni scendono in campo al Filadelfia per preparare al meglio la sfida di sabato al Friuli contro l'Udinese di Luca Gotti. Prevista una seduta di allenamento mattutina. Ancora terapie e lavoro individuale per Wilfried Singo. Diversa la situazione di Nkoulou che nella giornata di ieri ha svolto metà allenamento individualmente e metà con il gruppo.