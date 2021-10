Toro, la giornata: seduta di allenamento per i granata. Stasera in campo i sudamericani

Continua la preparazione dei granata di Juric in vista della sfida con il Napoli di domenica alle ore 18

Prosegue il lavoro del Torino in vista del match con il Napoli di domenica 17 ottobre allo stadio Diego Armando Maradona. Quest'oggi i granata - dopo la seduta di ieri al Fila - torneranno in campo con una seduta di allenamento. Stasera inoltre scenderà in campo Tonny Sanabria con il suo Paraguay che sfiderà la Bolivia all'Estadio Hernando Siles (La Paz). Il Venezuela di Tomas Rincon invece giocherà con il Cile alle ore 2.00.