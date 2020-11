Non c’è sosta per il Torino di Giampaolo che domani affronterà il terzo match della settimana dopo le due, dispendiose sfide contro Lazio e Genoa. Proprio in vista della partita contro il Crotone, il Toro scenderà in campo quest’oggi per svolgere la rifinitura e sistemare gli ultimi dettagli. Poi la diramazione dell’elenco dei convocati e il riposo, aspettando il Crotone all’Olimpico Grande Torino.