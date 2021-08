Toro, la giornata: ultimo allenamento prima della trasferta in Olanda

Da valutare soprattutto le condizioni di Ansaldi e Lukic, fermati entrambi da affaticamenti muscolari

È in programma ancora un allenamento per il Toro, che oggi pomeriggio scenderà in campo per continuare a lavorare in vista dell’amichevole con l’Az in programma domani. Da valutare soprattutto le condizioni di Lukic ed Ansaldi, gli ultimi due ad essersi fermati per un affaticamento muscolare. Come di consueto tutti gli aggiornamenti di giornata li potrete trovare sulle colonne di Toro News.