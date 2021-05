Toro, la ripresa al Filadelfia: ancora a parte Gojak e Murru

Seduta tecnico-tattica per i granata: domenica arriva a Torino il Benevento

Dopo il pareggio di martedì contro la Lazio che ha sancito la matematica salvezza, il Toro ha ripreso oggi ad allenarsi in vista dell'ultima giornata contro il Benevento. I granata hanno svolto un'attivazione muscolare con torelli, quindi Nicola ha diretto una seduta tecnico-tattica. Per quanto riguarda il bollettino medico, Gojak e Murru non hanno ancora ripreso a lavorare con i compagni. Il bosniaco ha svolto un lavoro differenziato, mentre Murru ha seguito un programma personalizzato post distrazione muscolare.