Toro, la ripresa al Filadelfia in vista del Milan: lavoro differenziato per Ricci

La formazione granata ha ripreso oggi gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan

Questa mattina il Torino di Ivan Juric ha ripreso gli allenamenti come di consueto allo stadio Filadelfia. L'obiettivo del tecnico croato e del suo staff è quello di preparare al meglio la sua squadra in vista del prossimo impegno di campionato. Domenica sera il Toro scenderà in campo per affrontare la capolista Milan allo stadio Olimpico Grande Torino.

LA SEDUTA - Durante l'allenamento odierno, Juric non ha potuto contare su Samuele Ricci che non ha preso parte al lavoro di gruppo. Il centrocampista dell'Under 21 ha infatti svolto un lavoro differenziato a causa di un sovraccarico al tibiale posteriore. Questo problema è stato riscontrato dall'ex Empoli nell'ultima partita di campionato giocata a Salerno quando fu costretto ad uscire dolorante al 68' minuto. Anche Simone Zaza ha lavorato a parte. L'attaccante ex Valencia nei giorni scorsi è stato vittima di un fastidio al ginocchio sinistro ed è stata proprio questa la causa della sua mancata convocazione per la sfida di sabato contro la Salernitana. Sono rimasti fuori dalla lista dei convocati nell'ultimo match anche Koffi Djidji e Antonio Sanabria che quest'oggi hanno svolto solo delle terapie per ristabilirsi. I due giocatori granata sono alle prese rispettivamente con un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra e con un fastidio ad un polpaccio. I granata torneranno in campo domani per un'altra sessione di allenamento in vista della sfida contro i rossoneri.