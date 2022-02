Toro, l’allenamento al Fila: si fermano Brekalo e Buongiorno

Il difensore granata era stato costretto ad uscire anzitempo nel match con l'Udinese di domenica pomeriggio

Il Torino quest'oggi - martedì 8 febbraio - è tornato in campo per preparare la sfida in programma sabato sera allo Olimpico Grande Torino contro il Venezia di Paolo Zanetti. Dopo le buone notizie delle condizioni del Gallo Belotti (QUI i dettagli), hanno svolto un lavoro differenziato invece Brekalo, Zaza e Buongiorno: il difensore - uscito al 53' del match con l'Udinese - ha rimediato un trauma contusivo alla coscia. Seduta personalizzata infine per Simone Edera. I granata - agli ordini di Juric - hanno svolto una sessione tattica seguita da esercitazioni a tema sul campo. Il Torino tornerà in campo nella giornata di domani.