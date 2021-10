Toro, l’allenamento odierno: Ansaldi torna in gruppo

L'allenamento odierno alla vigilia del derby contro la Juventus, domani alle 18

A meno di un giorno dall'inizio del Derby contro la Juventus, il Torino ha svolto l'ultimo vero e proprio allenamento prima della partita. Il tecnico granata, dopo una parte dedicata all'attivazione muscolare, ha diretto una sessione tecnica, alla quale ha partecipato, insieme al resto del gruppo, anche Ansaldi, dopo i dolori sentiti nella partita contro il Venezia. Per gli indisponibili Pjaca, Praet, Belotti e Zaza sempre una preparazione personalizzata in vista del loro recupero. Domani è in programma l'ultima rifinitura prima di scendere sul campo dello Stadio "Grande Torino", a cui segue la comunicazione dei convocati.