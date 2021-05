Toro, l’allenamento odierno: si ferma Baselli, è a rischio per il Benevento

Le ultime dal Filadelfia in vista della partita di domenica contro il Benevento

Allenamento mattutino per i granata al Filadelfia, in vista della sfida col Benevento di domenica, ultima giornata della Serie A 2020/21. Ancora lavoro differenziato per Gojak e Murru, ai quali si è aggiunto Baselli, vittima di un affaticamento muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Il centrocampista è dunque a forte rischio per il match col Benvento. Il resto del gruppo, invece, dopo l'attivazione muscolare, ha svolto un programma tecnico, con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Domani in programma un nuovo allenamento in preparazione al match domenicale.