Toro, l’allenamento odierno: solo terapie per Murru e Milinkovic

Le ultime dal Filadelfia in vista della partita di domenica contro il Verona

Sessione di allenamento mattutina al Filadelfia per il Toro in vista della trasferta di Verona (in programma domenica contro l'Hellas). Belotti e compagni hanno prima svolto lavori sulla forza per poi seguire un programma tecnico diretto dal mister Davide Nicola. A chiudere partitella a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. Assenti Milinkovic-Savic e Murru, impegnati in terapie per i problemi che li avevano già fermati ieri. Prevista per domani una nuova sessione di allenamento.