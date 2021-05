Toro, l’allenamento odierno: rifinitura per il gruppo, terapie per Gojak e Murru

Le ultime dal Filadelfia in vista della partita di sabato contro lo Spezia

Sessione di rifinitura al Filadelfia per il Torino in vista della trasferta di La Spezia (in programma domani alle ore 15). Nell'allenamento odierno Belotti e compagni hanno svolto una sessione tecnica con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla, diretta dal mister Davide Nicola. In precedenza, analisi al video per il gruppo. Milinkovic-Savic ha svolto lavoro personalizzato mentre solo terapie per Gojak e Murru.