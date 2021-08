Toro, le ultime dal Fila: differenziato per Ansaldi, Baselli, Belotti e Millico

La giornata di allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della partita di campionato con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini

Il Torino di Ivan Juric ha effettuato quest'oggi, martedì 17 agosto, una seduta di allenamento pomeridiana al Filadelfia in vista della sfida casalinga di sabato sera contro l'Atalanta, partita valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. In seguito all'attivazione muscolare, i granata hanno svolto una sessione tecnica e un programma sulla parte atletica agli ordini del tecnico croato e del suo staff. Ancora lavoro differenziato per Cristian Ansaldi - affaticamento ai flessori della coscia destra - , Daniele Baselli - trauma contusivo alla caviglia destra - , Andrea Belotti - contusione alla caviglia destra - e Vincenzo Millico - problema distrattivo all’adduttore della coscia sinistra - . Ancora fuori Simone Zaza - trauma contusivo e interessamento distrattivo parziale del legamento collaterale mediale - e Ben Kone - contusione al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco - . Domani è in calendario un'altra seduta di allenamento.