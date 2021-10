Torino, infortunio Ansaldi: c’è lesione, out per circa un mese

L'argentino era uscito anzitempo dalla sfida con il Genoa

Uscito anzitempo dalla partita con il Genoa per problemi fisici, Cristian Ansaldi si è sottoposto in giornata a nuovi accertamenti strumentali. I primi sono stati svolti nella giornata di sabato e avevano riscontrato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia destra, mentre oggi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il Torino ha fatto sapere che è stata rilevata una lesione di primo grado. La prognosi "verrà definita secondo l'evoluzione clinica", ma con ogni probabilità l'argentino starà fuori circa un mese, saltando così le sfide con Milan, Sampdoria e Spezia, tornando a disposizione dopo la pausa per le nazionali.