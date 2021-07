Toro, mattinata in piscina e pomeriggio libero per i granata in ritiro

Continua il ritiro a Santa Cristina dei granata. Oggi seduta mattutina in piscina, pomeriggio libero.

Dopo la prima amichevole targata Juric vinta per 11 a 0 contro l’Obermais Merano, che ha visto tra i protagonisti Millico e Zaza (doppietta per entrambi) e Warming, il neo arrivato dal campionato danese è riuscito a mettersi in mostra trovando la rete. La squadra domani svolgerà solamente una seduta mattutina di scarico in piscina. Il pomeriggio sarà invece libero, data l’amichevole giocata ieri.