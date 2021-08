Morte Cesare Salvadori: il Torino FC si unisce in suo ricordo

La società granata si unisce nel dolore e nel ricordo di Cesare Salvadori, ex presidente della Fondazione Filadelfia.

Il Torino FC si unisce al dolore per la perdita di Cesare Salvadori, ex presidente della Fondazione Filadelfia. Con il Presidente Urbano Cairo, Cesare Salvadori firmò, nel 2017, il contratto d'affitto dello stadio, ultimo atto di Salvadori come presidente prima di dare le sue dimissioni. La società - come scrive sul suo sito ufficiale - esprime il suo dolore per la grande perdita: "Il Presidente Urbano Cairo - unitamente al Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, agli allenatori, ai calciatori e al settore giovanile del Torino Football Club - profondamente addolorato per la triste notizia, esprime il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Salvadori per la scomparsa dell'ing. Cesare Salvadori, medaglia d'oro olimpica, apprezzato dirigente d'azienda, Presidente della Fondazione Filadelfia, da sempre grande e appassionato tifoso granata".