Toro, nessun giorno di riposo: mercoledì c’è il Bologna

Alle porte c'è il turno infrasettimanale: granata a Bologna mercoledì alle 20.45

Dopo la convincente vittoria contro la Roma, il Toro non ha tempo per riposare. Alle porte c'è infatti il turno infrasettimanale che vedrà i granata in campo mercoledì sera a Bologna. Come di consueto, chi ieri ha giocato contro i giallorossi oggi svolgerà un lavoro defaticante. Si attendono notizie anche su Salvatore Sirigu, ancora assente dopo la positività al Covid.