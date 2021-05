Toro News Award 2020/2021: vince Belotti, premiato all’Olimpico “Grande Torino”

È Belotti il "miglior granata dell'anno" votato dai lettori di Toro News: la premiazione all’Olimpico Grande Torino

È Andrea Belotti il vincitore della quarta edizione del Toro News Award! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino FC, è giunto al termine. Anche quest'anno è stato un grande successo grazie alla partecipazione dei lettori di Toro News, unici "giudici" di questo premio. E a campionato concluso è tempo di tirare le somme: a comandare la classifica definiva e ad assicurarsi il premio finale di "miglior granata dell'anno" è Andrea Belotti, che con i suoi 50 punti precede Singo (32 punti) e Bremer (28 punti). Per il “Gallo”, che quest'anno ha raccolto 35 presenze, 13 reti e 7 assist in Serie A, si tratta del secondo trionfo dopo quello della stagione 2018/2019: ecco l'immagine della premiazione del capitano granata allo stadio Olimpico Grande Torino.